Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Vormittag mit sattem Kursplus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im NDB-Handel legte sie um 11,5 Prozent auf 18,10 USD zu.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,49 USD) erklomm das Papier am 18.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,28 USD am 20.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 18,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 09.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,68 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2024 erwartet.

2022 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -6,472 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Tesla-Konkurrent Rivian leidet unter massiven Produktionsschwierigkeiten

Saudi Aramco-Aktie, Porsche-Aktie & Co.: So haben sich die größten IPOs der vergangenen 10 Jahre entwickelt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive

Bildquellen: David Becker/Getty Images