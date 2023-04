Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 12,26 USD zeigte sich die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,48 USD zu. Bei 12,16 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 2.636.649 Stück.

Am 16.09.2022 markierte das Papier bei 40,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.04.2023 bei 11,88 USD. Mit einem Kursverlust von 3,16 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rivian Automotive ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,73 USD gegenüber -2,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 663,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.127,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Rivian Automotive am 09.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,753 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

