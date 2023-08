Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive wird am Nachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 19,76 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,8 Prozent auf 19,76 USD. Die Rivian Automotive-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,53 USD nach. Bei 20,20 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 4.673.997 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 51,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 40,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rivian Automotive ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.121,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 364,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,188 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

