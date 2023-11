Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 16,14 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Rivian Automotive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,14 USD. Bei 16,20 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,98 USD. Zuletzt wechselten 4.024.302 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.12.2022 auf bis zu 32,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (11,68 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 07.11.2023. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1.337,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 536,00 USD umsetzen können.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,993 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

