Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Rivian Automotive-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 14,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 14,62 EUR zeigte sich die Rivian Automotive-Aktie im Tradegate-Handel um 08:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 14,76 EUR. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,62 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 14,76 EUR. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40 Stück gehandelt.

Am 07.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,57 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 149,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.337,00 USD umgesetzt, gegenüber 536,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -4,993 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit

NASDAQ-Werte Rivian- und Lucid-Aktie unter der Lupe: Welcher der beiden Tesla-Konkurrenten bietet Anlegern bessere Chancen?

Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet