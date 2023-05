Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 14,34 USD ab. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 14,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,27 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.588.286 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 64,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 22,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 09.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,42 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 661,00 USD gegenüber 95,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 18.08.2023 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,490 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

