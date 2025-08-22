Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 13,27 USD nach oben. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,27 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 972.961 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 29,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,38 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,747 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

