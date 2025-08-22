Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Abend
Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 13,16 USD.
Um 20:08 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 13,16 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.905.081 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 30,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 27,78 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.
Rivian Automotive veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie.
