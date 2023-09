Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 20,51 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 11:54 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 20,51 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 34.274 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2022 markierte das Papier bei 37,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 82,30 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 08.08.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent auf 1.121,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 14.12.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2023 einen Verlust in Höhe von -5,163 USD ausweisen wird.

