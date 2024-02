Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 10,29 USD.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 10,29 USD zu. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.213 Stück gehandelt.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 172,59 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,06 USD. Dieser Wert wurde am 23.02.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,24 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.02.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 145,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -4,167 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

