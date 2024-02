Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 10,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 3,4 Prozent auf 10,42 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 10,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 16.841.399 Rivian Automotive-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,05 USD) erklomm das Papier am 28.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 169,32 Prozent zulegen. Am 26.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 3,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 145,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2024 -4,167 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

