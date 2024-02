Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Vormittag

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 9,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,7 Prozent auf 9,60 EUR. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 9,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.666 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.315,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 145,34 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,134 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie trotz Umsatzplus und weniger Verlust tiefrot

Ausblick: Rivian Automotive legt Quartalsergebnis vor

Für einige Rivian-Fahrzeugen gibt es jetzt mehr Reichweite