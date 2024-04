Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 8,65 USD zu.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 8,65 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 8,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 672.320 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 69,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 4,51 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rivian Automotive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Rivian Automotive gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 663,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,192 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

