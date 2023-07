Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 25,86 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 25,86 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 290.266 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,86 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 58,00 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 121,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 09.05.2023 vor. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 595,79 Prozent gesteigert.

Am 08.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Rivian Automotive.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,379 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

