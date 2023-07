Rivian Automotive Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Rivian Automotive ein

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 27,12 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 7,0 Prozent auf 27,12 USD zu. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 27,20 USD zu. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 25,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.962.182 Rivian Automotive-Aktien.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,69 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 661,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,379 USD je Rivian Automotive-Aktie.

