Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 4,4 Prozent auf 22,05 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 4,4 Prozent auf 22,05 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,40 USD zu. Bei 21,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 8.699.167 Aktien.

Am 07.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,39 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,57 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 11,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 47,03 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 08.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.121,00 USD im Vergleich zu 364,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rivian Automotive am 14.12.2023 vorlegen.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,163 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

