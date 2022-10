Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Rivian Automotive legte um 04:22 Uhr zu und stieg im NDB-Handel um 2,5 Prozent auf 35,36 USD. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 35,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 34,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 2.978.939 Rivian Automotive-Aktien.

Rivian Automotive ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.12.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --6,940 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Rivian-Aktie kräftig im Plus: Amazon-Beteiligung Rivian überzeugt mit Produktionszahlen und bestätigt Jahresziele

Mercedes-Aktie leichter: Mercedes kooperiert mit Rivian - Rivian-Aktie mit Kursrally

Tesla-Aktie durch US Inflation Reduction Act wieder im Aufwind? So könnte Tesla von den Maßnahmen profitieren

