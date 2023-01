Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Im NDB-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 04:22 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 18,78 USD. Zum NDB-Handelsstart notierte das Papier bei 18,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.366.218 Rivian Automotive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,49 USD erreichte der Titel am 18.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 74,32 Prozent wieder erreichen. Bei 15,28 USD erreichte der Anteilsschein am 20.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 09.11.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 536,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Rivian Automotive am 28.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -6,549 USD je Rivian Automotive-Aktie.

