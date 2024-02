Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 10,69 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 10,69 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,56 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 10,96 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.299.440 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,05 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 5,96 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,36 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 145,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 536,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rivian Automotive-Verlust in Höhe von -4,177 USD je Aktie aus.

