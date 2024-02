Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 10,20 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:05 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 10,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,20 EUR. Bei 10,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 3.248 Stück.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.02.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,36 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 145,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 536,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.315,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Rivian Automotive möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,153 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

