Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 10,69 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 10,69 USD nach oben. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,75 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 10,63 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 1.516.557 Stück.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 28,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 162,39 Prozent Luft nach oben. Am 27.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,06 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,94 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 21.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.315,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 663,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,194 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Konkurrent Rivian: Analysten mahnen zur Vorsicht

Aktie dennoch leichter: Rivian-Besitzer dürfen fortan Teslas Supercharger nutzen

KI-Expertin Ivana Delevska - ist sie die Cathie Wood 2.0?