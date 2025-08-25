Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Mittwochabend zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 13,27 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 13,27 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,50 USD. Bei 13,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 2.425.873 Stück.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 29,16 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 05.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

