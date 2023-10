Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag gesucht

Rivian Automotive im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 16,67 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 12:03 Uhr 3,1 Prozent. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 55.685 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,45 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 118,63 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2023 auf bis zu 11,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 42,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.121,00 USD gegenüber 364,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 07.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,122 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

