Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 16,35 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 16,35 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 16,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.859.877 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,45 USD) erklomm das Papier am 02.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 207,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.121,00 USD umgesetzt, gegenüber 364,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,122 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

