Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Dienstagnachmittag höher

Um 04:22 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NDB-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 18,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 19,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,55 USD. Zuletzt wechselten via NDB 4.956.356 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 68,15 USD. 72,33 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2023 (15,28 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 536,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53.500,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,553 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

