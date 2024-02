Rivian Automotive Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Rivian Automotive

Notierung im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 10,99 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 10,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 110.791 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,05 USD. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 155,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Bei 10,05 USD fiel das Papier am 27.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 8,55 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 legte Rivian Automotive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.315,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 536,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rivian Automotive am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,177 USD je Rivian Automotive-Aktie.

