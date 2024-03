Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive legt am Donnerstagnachmittag zu

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 11,24 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 11,24 USD. Im Tageshoch stieg die Rivian Automotive-Aktie bis auf 11,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.157.977 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 59,93 Prozent niedriger. Am 27.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD gegenüber -1,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 98,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.315,00 USD im Vergleich zu 663,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,194 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

