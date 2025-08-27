Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 13,14 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 13,14 USD abwärts. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,34 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 372.315 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,44 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 27,70 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD ausweisen wird.

