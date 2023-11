Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 15,30 EUR nach oben.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:03 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 15,30 EUR. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 110 Rivian Automotive-Aktien.

Am 07.11.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,57 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1.337,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 149,44 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,021 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

