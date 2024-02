Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gibt am Donnerstagmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 11,25 USD.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 11,25 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.863 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 149,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,05 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,67 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive gewährte am 21.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.315,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 145,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,00 USD in den Büchern standen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,186 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

