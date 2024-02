Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 11,57 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,3 Prozent auf 11,57 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 11,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.708.503 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 58,77 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,05 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,10 Prozent.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.02.2024 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 145,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.315,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 536,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,186 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

