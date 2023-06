Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive reagiert am Donnerstagmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 14,78 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 14,78 USD. Bisher wurden heute 12.231 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei 40,86 USD markierte der Titel am 16.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 176,45 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 20,97 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 09.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 661,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 18.08.2023 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -5,388 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

