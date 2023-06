Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 14,98 USD. Die Rivian Automotive-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,19 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 14,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.005.672 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 40,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 172,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 09.05.2023. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 661,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rivian Automotive am 18.08.2023 vorlegen.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,388 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

