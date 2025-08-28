Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 13,50 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 13,50 USD ab. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,49 USD. Bei 13,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 772.560 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 26,96 Prozent zulegen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 29,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

