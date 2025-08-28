Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,48 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 13,48 USD abwärts. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,32 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.182.867 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,14 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,15 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 29,53 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen