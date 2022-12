Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive behauptet sich am Vormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Rivian Automotive-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NDB bei 17,74 USD.

Bei 106,80 USD markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 83,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,45 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,66 Prozent.

Am 09.11.2022 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,57 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,68 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 536,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rivian Automotive 1,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,538 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

