Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Freitagvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 21,25 EUR.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte um 09:14 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 21,25 EUR. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 21,20 EUR. Mit einem Wert von 21,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via BMN 62 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2023 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,57 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.337,00 USD im Vergleich zu 536,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,045 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Stifel-Analyst Stephen Gengaro hebt den Daumen für die Aktie des Tesla-Konkurrenten Rivian

Wachsender Trend im EV-Markt - E-Pickup von Tesla-Konkurrent Rivian kann jetzt auch geleast werden

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit