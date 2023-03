Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive tendiert am Mittag fester

Um 12:03 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 14,36 USD nach oben. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.932 Rivian Automotive-Aktien.

Am 31.03.2022 markierte das Papier bei 56,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 74,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,58 USD am 21.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 14,15 Prozent Luft nach unten.

Am 28.02.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -2,43 USD vermeldet. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 663,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.127,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q1 2023 wird am 11.05.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,731 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

