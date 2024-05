Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Aufschlag

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 10,60 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 10,60 USD. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,64 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 10,30 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 830.369 Aktien.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,05 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 164,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,26 USD. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 28,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rivian Automotive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 07.05.2024. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,48 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 661,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen.

2024 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -4,262 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

