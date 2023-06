Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 16,17 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 1,0 Prozent auf 16,17 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 57.766 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD an. Gewinne von 152,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,68 USD ab. Abschläge von 27,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,42 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 595,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 661,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2023 terminiert.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -5,388 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

