Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 15,06 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 15,06 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,01 USD. Bei 15,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 649.021 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 lud Rivian Automotive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,97 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,753 USD einfahren.

