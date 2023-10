Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittag gesucht

Rivian Automotive im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 16,14 USD zu.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 16,14 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 46.089 Aktien.

Am 02.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Verlust von 27,63 Prozent wieder erreichen.

Am 08.08.2023 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 207,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.121,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 364,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,122 USD je Rivian Automotive-Aktie.

