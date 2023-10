Rivian Automotive Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rivian Automotive

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 15,75 USD.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 15,75 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 15,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.386.246 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 131,48 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,68 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,62 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.121,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 207,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rivian Automotive einen Umsatz von 364,00 USD eingefahren.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Rivian Automotive veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,122 USD je Rivian Automotive-Aktie.

