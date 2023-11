Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,45 USD zu.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 11:59 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 17,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.909 Rivian Automotive-Aktien.

Am 02.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei einem Wert von 11,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 33,07 Prozent sinken.

Rivian Automotive ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 149,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.337,00 USD im Vergleich zu 536,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -5,021 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

