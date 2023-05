Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Mittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 12:01 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 14,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 12.628 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 25,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rivian Automotive ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,42 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 661,00 USD gegenüber 95,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.08.2023 erwartet.

2025 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -2,490 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

