Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 10,89 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,89 USD. In der Spitze büßte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 10,82 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 10,84 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 659.251 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,58 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,26 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 24,15 Prozent Luft nach unten.

Rivian Automotive-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,48 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,20 Mrd. USD im Vergleich zu 661,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,262 USD einfahren.

