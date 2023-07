Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive steigt am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 27,33 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 177.343 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,86 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 133,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 09.05.2023. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 595,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 661,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 95,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 07.08.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --5,379 USD je Rivian Automotive-Aktie.

