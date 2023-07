Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 27,13 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr ging es für das Rivian Automotive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 27,13 USD. Bei 27,58 USD markierte die Rivian Automotive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,96 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.534.885 Stück gehandelt.

Bei 40,86 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,61 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 132,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Rivian Automotive ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 661,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 595,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 95,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -5,379 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

