Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 23,35 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rivian Automotive legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,0 Prozent auf 23,35 USD. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 23,40 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 23,05 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.529.639 Rivian Automotive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2022 bei 40,86 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Der aktuelle Kurs der Rivian Automotive-Aktie ist somit 49,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 08.08.2023 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,62 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.121,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 364,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.12.2023 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,188 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

NASDAQ-Wert VinFast-Aktie im Sinkflug: Börsenneuling überzeugt nur kurz

VinFast-Aktie nach kräftigem Kursanstieg an der NASDAQ tiefrot: VinFast überholt bei Börsendebüt Ford und GM

Rivian ausgebaut, zahlreiche weitere Veränderungen: Diese Aktien hat George Soros im zweiten Quartal 2023 im Depot