Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,65 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 15,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rivian Automotive-Aktien beläuft sich auf 27.726 Stück.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 36,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 132,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 11,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 25,37 Prozent sinken.

Rivian Automotive gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 207,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.121,00 USD im Vergleich zu 364,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2023 -5,122 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

